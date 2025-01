Oud-minister Hanke Bruins Slot (CDA) terug naar het leger

Oud-minister Hanke Bruins Slot gaat terug het leger in. Voordat ze de politiek inging, werkte Bruins Slot ook al bij de Landmacht.

"Ik wil me graag weer inzetten voor Defensie en veiligheid", zegt de 47-jarige Bruins Slot. Ze krijgt de hoge rang van generaal-majoor, maar wat haar functie wordt is nog niet bekendgemaakt.

Bruins Slot was namens het CDA minister van Binnenlandse Zaken en later van Buitenlands Zaken in het vierde kabinet-Rutte. Daarvoor was ze negen jaar Tweede Kamerlid en drie jaar gedeputeerde in Utrecht.

Afghanistan

Voor haar politieke loopbaan was Bruins Slot militair bij de Landmacht. Ze werkte onder meer als pelotonscommandant in Afghanistan.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim is blij met de terugkeer van Bruins Slot: "Met al haar opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is zij een aanwinst voor Defensie."