Omstreden kliniek Den Dolder per direct dicht, gebouw blijkt niet in orde

Een van de beveiligde klinieken van Fivoor in Den Dolder is per direct gesloten omdat het pand bouwkundig niet in orde blijkt. De 32 patiënten worden overgeplaatst naar andere locaties.

Bij een bouwkundige inspectie zijn "meerdere materiële tekortkomingen" geconstateerd, aldus Fivoor in een statement. Een woordvoerder kan niet zeggen wat er mis is met het gebouw. Het gaat om de Wier+kliniek. Daar verblijven patiënten met een licht verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben en in aanraking zijn gekomen met justitie.

Begin dit jaar heeft een patiënt van de nu plots gesloten kliniek een 76-jarige inwoner van Den Dolder doodgestoken. Afgelopen weekend ontsnapte een patiënt van Fivoor met TBS met voorwaarden. Die 44-jarige man is zaterdagnacht aangehouden.

Er zijn al langer zorgen over de psychiatrische kliniek. Fivoor is ook de instelling waar Michael P. verbleef toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Burgemeester Langenacker van Zeist is met het ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek over een nieuwe plek voor de instelling. De kliniek wil weg uit Den Dolder, maar het lukt niet om een andere geschikte locatie te vinden.

'Bizar toeval'

"Dit is echt een bizar toeval. We staan ook echt met onze oren te klapperen", zegt een woordvoerder van Fivoor tegen RTV Utrecht. Volgens de woordvoerder is het personeel nu vooral druk met de verhuizing.

"Maar de verwachting is dat binnen afzienbare tijd alle patiënten een passende alternatieve omgeving hebben gevonden om hun behandeling voort te zetten."

"De verplaatsing vindt zorgvuldig plaats gezien de uiteenlopende behandelingen van de patiënten van Wier+", zegt Fivoor.

De patiënten worden deels ondergebracht in een kliniek op het eigen terrein en deels in klinieken op andere plekken in Nederland, schrijft de regionale omroep.