Code rood vanwege zware overstromingen in Frankrijk, nieuwe storm op komst

Er zijn inmiddels duizend mensen geëvacueerd in het departement Ille-et-Vilaine. Volgens de energiemaatschappij Enedis zitten nog 2300 huishoudens zonder elektriciteit in de regio Bretagne.

In het departement zijn ongeveer honderd wegen afgesloten en ook het treinverkeer is ernstig verstoord. Spoorvervoerder SNCF raadt treinreizigers aan om hun reis uit te stellen. Sommige stations zijn ook overstroomd.

In de stad Redon staan de sluizen en dammen onder water. De meeste scholen zijn gesloten en er wordt noodopvang ingericht voor mensen die hun huis uit moeten. In Rennes zijn honderden mensen opgevangen in gymzalen.

'Volkomen uitzonderlijk'

"Dit is een volkomen uitzonderlijke situatie die heftiger is dan wat we de afgelopen tientallen jaren hebben gezien", zegt de Franse staatssecretaris François-Noël Buffet. Volgens de staatssecretaris is het een geluk dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

In de stad Rennes is in de laatste vier weken 171 millimeter regen gevallen, drie keer meer dan gemiddeld in januari en een record voor de afgelopen 75 jaar. Volgens de burgemeester zijn zeker 15.000 mensen getroffen door de zware regenval.

Spanje, Portugal, VK

Storm Herminia zorgde in de Alpen voor veel sneeuw. De autoriteiten in Zwitserland en Frankrijk waarschuwen voor verhoogd lawinegevaar. Ook Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben overlast gehad vanwege storm Herminia. Het noorden van Spanje en Portugal krijgen ook met storm Ivo te maken. In het Verenigd Koninkrijk lijkt het ergste voorlopig voorbij.