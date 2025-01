Code rood vanwege zware overstromingen in Frankrijk

Storm Herminia trekt over Frankrijk en veroorzaakt daar zware overstromingen. Voor het noordwesten van het land geldt code rood. Hulpdiensten verwachten dat de waterstand zal blijven oplopen door de regen die nog verwacht wordt.

Voor de departementen Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique en Morbihan geldt code rood. Inwoners moeten zich voorbereiden op overstromingen van "uitzonderlijke intensiteit", meldt het Franse weerinstituut Météo. Voor vier andere departementen geldt code oranje.

"Dit is een volkomen uitzonderlijke situatie die heftiger is dan wat we de afgelopen tientallen jaren hebben gezien", zegt de Franse staatssecretaris François-Noël Buffet. Volgens de staatssecretaris is het een geluk dat er geen fysieke slachtoffers zijn gevallen. Hij benadrukt dat de piek van de overlast nog moet komen.

De burgemeester van de gemeente Guichen maakt zich grote zorgen over morgen, als de waterstand een historisch hoogtepunt bereikt. Er wordt nog veel regen verwacht, en hulpdiensten houden rekening met rivieren die buiten hun oevers treden.

Er zijn 600 mensen geëvacueerd in het departement Ille-et-Vilaine. Volgens de energiemaatschappij Enedis zitten nog 2300 huishoudens zonder elektriciteit in de regio Bretagne.

Recordhoogte aan neerslag

In de stad Rennes is sinds het begin van het jaar 171 millimeter regen gevallen, drie keer meer dan het gemiddelde en een record in de afgelopen dertig jaar. Volgens de burgemeester zijn 15.000 mensen getroffen door de zware regenval. De gemeente kondigde gisteravond een evacuatiebevel af voor vier straten aan het Saint-Martin-kanaal, toen het water buiten de oevers trad.

In de Alpen is veel sneeuw gevallen. De autoriteiten in Zwitserland en Frankrijk waarschuwen voor een verhoogd lawinegevaar.

Ook Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben overlast vanwege storm Herminia. Het Britse weerinstituut MET houdt rekening met flinke verstoringen door de storm.