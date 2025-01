Samenvattingen eredivisie ook komende twee jaar bij NOS

De samenvattingen van de eredivisie zijn ook de komende twee jaar te zien bij de NOS en bij de publieke omroep. De samenwerking met Eredivisie Media & Marketing (EMM) is verlengd tot en met het seizoen 2026/2027 en omvat zowel de eredivisie van de mannen als die van de vrouwen.

Dit betekent dat de samenvattingen van de eredivisie de komende jaren op dezelfde, vertrouwde manier te volgen zijn bij de publieke omroep via de NOS: zowel op televisie als via NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Hetzelfde geldt voor de live-verslaggeving op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn. Ook behoudt de NOS de mogelijkheid om de samenvattingen en hoogtepunten van de eredivisie online en via social media uit te zenden.

'Goed nieuws'

"Dit is goed nieuws voor alle voetballiefhebbers in Nederland", zegt Geert Hofman, zakelijk directeur bij de NOS en betrokken bij de onderhandelingen. "Eredivisievoetbal bij de NOS brengt wekelijks miljoenen mensen samen en maakt inmiddels onderdeel uit van de Nederlandse cultuur. We zien het als onze publieke taak om de samenvattingen van de belangrijkste Nederlands voetbalcompetitie voor iedereen openbaar en toegankelijk te houden."

"Het behoud van deze rechten is ook van groot belang voor de publieke omroep," vervolgt Hofman. "De eredivisieprogramma's bereiken een breed en divers publiek. Door de beelden op meerdere platforms aan te bieden, ondersteunen we de digitale transitie van de publieke omroep. Dit is cruciaal om toegankelijk en relevant te blijven, ook in de toekomst."