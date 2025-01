Rabobank: mogelijk helft boeren in juridische onzekerheid

De helft van de veehouders zit in juridische onzekerheid sinds de Raad van State in december een nieuwe ingrijpende stikstof-uitspraak deed. Dat is een eerste grove schatting van de Rabobank en agrarisch adviesbureau Flynth, bevestigt de bank na berichtgeving van boerenweekblad Nieuwe Oogst. Als deze schatting klopt, dan wacht het kabinet een megaklus.

Ook tegenover de Volkskrant stelde de Rabobank - waar het merendeel van de boeren bankiert - dat de helft van de veehouderijen sinds de uitspraak van de Raad van State zonder geldige vergunning zit. Dat zou neerkomen op zo'n 14.000 veehouders, want in totaal zijn er ruim 28.000 veehouderijen in Nederland, volgens de meest recente CBS-cijfers.

'Nattevingerwerk'

De Rabobank heeft een ruwe schatting gemaakt, blijkt bij navraag. "Het probleem is dat we heel veel niet weten", zegt Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank. "We hebben geen rekensom gemaakt, maar op basis van wat wij horen, schatten we met de natte vinger dat het richting de helft van de veehouders gaat."

De veehouders zonder geldige vergunning vallen volgens Datema uiteen in drie categorieën. In de eerste plaats zijn er de PAS-melders die sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 al zonder geldige vergunning zitten. Daarnaast zijn er de zogeheten 'interimmers' met een oude milieuvergunning. En daar zijn in december de veehouderijen bijgekomen die door de meest recente Raad van State-uitspraak worden geraakt.