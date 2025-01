Griekspoor wint Nederlands onderonsje tegen Van de Zandschulp in Montpellier

Nadat Griekspoor op 5-5 een volgend breekpunt had weggeslagen, noteerde Van de Zandschulp een game later vanaf 0-30 drie aces op rij. Daarna volgden echter een gemiste volley en twee dure dubbele fouten en kreeg Griekspoor de eerste set alsnog in de schoot geworpen.

Daarmee was het verzet van Van de Zandschulp, die op de Australian Open in de eerste ronde verloor van de sterke Australiër Alex De Minaur, geenzins gebroken. In de twaalf minuten durende openingsgame van de tweede set creëerde hij maar liefst drie breekpunten, maar Griekspoor overleefde ze allemaal.

Tandje erbij

In de eerste opslagbeurt van Van de Zandschulp zat opnieuw een dubbele fout hem dwars. Een bal die de lijn nog net aantikte, hielp daarna Griekspoor, in Melbourne in de eerste ronde de mindere van de Pool Hubert Hurkacz, aan een vroege break. Dat voordeeltje leverde hij een game later (op love) echter alweer in.

Op 3-3 hield Griekspoor met de nodige moeite zijn eigen opslag binnenboord en schakelde daarna een tandje bij. Geholpen door de tiende dubbele fout van zijn opponent pakte hij de game erop een break om de partij overtuigend uit te serveren.

Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransen Adrian Mannarino en Richard Gasquet, die het toernooi vier keer op zijn naam heeft geschreven (2006, 2013, 2015 en 2016).