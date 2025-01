Kamer wil belastingvoordeel Extinction Rebellion schrappen

De Tweede Kamer roept het kabinet op om klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) de zogeheten ANBI-status af te nemen. Daarmee zou XR, dat regelmatig snelwegen blokkeert in protest tegen fossiele subsidies, niet meer kunnen profiteren van de belastingvoordelen die gelden voor goede doelen.

Een meerderheid steunt een motie van JA21. Die partij noemt XR "een onwettige, maatschappij-ontwrichtende en vandalistische organisatie". Door de wegblokkades moet de politie volgens Kamerlid Eerdmans regelmatig ander belangrijk werk laten liggen. Soms komt zelfs noodhulp erdoor in het gedrang, stelt hij.

Na een hoofdelijke stemming bleken van de aanwezige Kamerleden er 69 de motie te steunen en 67 niet. Van de regeringspartijen stemde NSC tegen, maar door de steun van Kamerleden van de oppositiepartijen SGP en Forum voor Democratie was er toch voldoende steun.

Lange files

Een groot deel van de Kamer ergert zich al langer aan de acties van XR. Ze vragen veel politie-inzet en leiden vaak tot lange files.

De ANBI-status is bedoeld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Ze hoeven geen erf- of schenkbelasting te betalen over giften die ze krijgen. Donateurs mogen een gift aan een ANBI aftrekken van hun belasting. De Tweede Kamer vindt in meerderheid dat XR met zijn acties niet het algemeen belang nastreeft en daarom geen recht heeft op de status.