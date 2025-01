UWV komend jaar flink meer kwijt aan uitkeringen

Het UWV is in 2025 flink meer geld kwijt aan uitkeringen. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de socialezekerheidswetten, zoals de Wajong, WW, en WIA en Wajong. Dit jaar gaat er vooral naar de WW en de WIA meer geld.

Het UWV verwacht dat meer mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aanvragen doordat het aantal mensen met long-covid en psychische aandoeningen stijgt.

Voor dit jaar stijgen de kosten voor de WIA met 12 procent, waardoor de WIA dit jaar in totaal 11 miljard euro gaat kosten.

Loonsverhoging

Ook de uitgaven voor werkloosheid, de WW, stijgen. Volgens de voorspelling van het UWV kost de WW dit jaar iets minder dan 4 miljard euro, een stijging van 13 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch blijft het aantal werklozen relatief laag, de arbeidsmarkt is nog steeds overspannen. Dat betekent dat mensen na ontslag relatief makkelijk en snel een nieuwe baan vinden.

De kosten stijgen ook nog doordat de uitkeringen afgelopen jaar verhoogd zijn. Die verhoging is gekoppeld aan de stijging van het minimumloon.

Het UWV komt elk jaar met een financieel overzicht in januari. Daarin staat welke kosten het verwacht. Behalve de WW en de WIA gaat ook de Ziektewet meer kosten.

Problemen met WIA niet meegerekend

In het overzicht zijn de mogelijke financiële gevolgen van de foutieve WIA-uitkeringen niet meegenomen. Vorig jaar onthulde het AD dat het jarenlang mis ging met het berekenen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV is nog aan het kijken naar tienduizenden uitkeringen en kan nog niet zeggen hoeveel mensen gecompenseerd moeten worden.

De instantie verwacht in maart daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.