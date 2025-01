Inspectie: Kunstopleidingen ArtEZ moeten sociale veiligheid verbeteren

Bij de kunstopleidingen van ArtEZ is sprake van wanbeheer. Dat is de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs na een onderzoek naar de opleidingen. Studenten en medewerkers ervaren "sociaal onveilige situaties" en volgens sommige betrokkenen is er een angstcultuur. De inspectie zegt dat de problemen binnen een jaar moeten zijn verholpen.

Het onderzoek van de inspectie ging over de academies architectuur, beeldende kunst, dans, design, muziek in Arnhem, Zwolle en de AKI (Academie voor Kunst en Industrie) in Enschede. Vooral in de AKI in Enschede zijn de problemen groot, meldt de inspectie.

In het onderzoeksrapport staat dat het niet gaat "om geïsoleerde incidenten maar om een patroon". Het college van bestuur van de scholenkoepel schiet op allerlei gebieden tekort. Het zorgt "onvoldoende voor een sociaal veilige omgeving en een aanspreekcultuur. Daarnaast is het bestuur onvoldoende open en transparant, niet goed aanspreekbaar, onvoldoende bekwaam en geschikt, en onvoldoende reflectief", stellen de onderzoekers.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Ook de Raad van Toezicht krijgt kritiek. Die heeft wel "goed zicht" op wat er speelt, "maar onderneemt in zijn rol als interne toezichthouder en werkgever van het college van bestuur niet genoeg actie om de naleving van de wet en de branchecode door het college van bestuur te waarborgen."

ArtEZ zegt in een reactie de aanbevelingen in het rapport te "omarmen". Jan van der Boon, interim-voorzitter van het College van Bestuur, zegt dat verbeteringen die al eerder zijn ingezet, "verder en versneld" worden doorgevoerd, "en waar nodig aangevuld".

Het College van Bestuur zegt verder "voortvarende, doelgerichte actie" belangrijk te vinden maar "zorgvuldigheid boven snelheid" te stellen. Het college zegt binnenkort studenten en medewerkers uit te nodigen "om mee te denken over de opvolging van de aanbevelingen".

Reactie minister Bruins

Onderwijsminister Bruins noemt in een Kamerbrief de bevindingen van de inspectie "zorgelijk." Hij schrijft dat hij "een stevig gesprek" gaat voeren met de Raad van Toezicht van ArtEZ. "De sociale veiligheid in het hbo en wo heeft mijn volle aandacht", schrijft hij, verwijzend naar de zogenoemde "integrale aanpak sociale veiligheid" in het hoger onderwijs. "2Het rapport van de inspectie over ArtEZ onderschrijft het belang van deze aanpak". aldus de minister.