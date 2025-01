Zeldzame bamboemaki's geboren in ZooParc Overloon

In dierentuin ZooParc Overloon zijn twee bamboemaki's geboren. Volgens de dierentuin kwam de geboorte als een verrassing voor de verzorgers.

Bamboemaki's, ofwel Alaotrabamboemaki's, zijn primaten die alleen voorkomen op Madagaskar. De bamboemaki is een van de meest bedreigde primatensoorten ter wereld. Ze worden bedreigd door de vernietiging van hun leefgebied. Ook wordt op de dieren gejaagd. "Er zijn naar schatting nog maar 2000 tot 2500 bamboemaki's in het wild", schrijft het park in een verklaring.

De twee dieren werden zondag 12 januari geboren. "Hoewel er eerder tekenen waren dat de moeder drachtig was, werd het nieuws pas bevestigd bij de daadwerkelijke geboorte", laat het park weten.

'Moeder en jongen laten we met rust'

De dieren maken het goed en zitten voorlopig in het binnenverblijf. In het voorjaar mogen ze waarschijnlijk voor het eerst naar buiten.

Het geslacht van de maki's wordt ergens in de komende maanden vastgesteld. "We laten de moeder en haar jongen zoveel mogelijk met rust, zodat ze in alle rust kunnen groeien en ontwikkelen", aldus het park.

Het is ruim tien jaar geleden dat er voor het laatst jongen van deze soort in het park werden geboren, meldt Omroep Brabant. In 2019 werden er wel twee bamboemaki's geboren in Apenheul in Apeldoorn.