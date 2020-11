'KNWU verzweeg in 2011 positieve dopingtest Nederlandse renner'

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft in 2011 een positieve dopingtest niet openbaar gemaakt. Dit gebeurde mede op verzoek van de renner in kwestie, die na de positieve test gelijk zijn loopbaan beëindigde.

Het nieuws kwam donderdagavond naar buiten via de website Wielerflits, die de naam van de renner ook wist te achterhalen, maar deze bewust niet publiceert. "We vinden dat het aan de renner en/of instanties is om naar buiten te treden."

De positieve test zou op 4 mei 2011 zijn ingeleverd door de renner bij een zogeheten 'out of competition'-controle. Het zou gaan om het middel rHepo. De renner, die in internationale wedstrijden voor de KNWU is uitgekomen, besloot per direct te stoppen.