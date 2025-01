Angst voor pijn weerhoudt vrouwen ervan spiraal te nemen

Afgelopen jaar besloot het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om opnieuw te kijken naar de richtlijnen voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraaltje.

Dat besluit kwam nadat er begin vorig jaar veel kritiek was gekomen op de huidige richtlijn om alleen paracetamol of naproxen te gebruiken. Dat is niet voor iedereen voldoende, zegt de voorzitter van AVA, Alina Chakh. "Bijna iedereen ervaart pijn bij het plaatsen van een spiraal. Voorheen werd gezegd dat dat een heel kleine groep was. In het onderzoek zien we nu dat dat niet zo is. Het is eerder een uitzondering als er niet veel pijn is."

In het onderzoek staat ook dat de pijn na de plaatsing in veel gevallen nog niet meteen voorbij is. Bijna de helft ervaart twee dagen of langer pijn.

"Door dit onderzoek weten we dat de kans dat je ernstige pijn hebt best groot is", zegt Chakh. Voor de pijn zijn oplossingen, zegt ze: "Bijvoorbeeld het gebruik maken van lokale verdoving of verdovende sprays. Voor sommige vrouwen zou een roesje nodig zijn."

Procedure in VS aangepast

Vorig jaar werd in de VS het advies voor de procedure bij het plaatsen van een spiraal aangepast. De gezondheidsdienst CDC noemde in dat advies onder meer nieuwe pijnstillende opties zoals bepaalde gels of sprays.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap laat aan persbureau ANP weten dat het nog niet weet wanneer de herziening van de richtlijnen is afgerond. Een woordvoerder zegt dat daar nog geen definitieve datum voor is.

Tijdens de laatste herziening zag NHG onvoldoende bewijs om lokale pijnstillingsmethodes toe te voegen aan de richtlijnen. Dat deze pijnstilling niet wordt aangeraden, betekent niet dat het NHG de middelen afraadt, schrijft het genootschap op zijn site.