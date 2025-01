De Nooijer na dit seizoen weg als coach hockeysters Amsterdam

De Nooijer (48) noemt het winnen van de EHL "een bijzonder hoogtepunt". "Maar ook dit seizoen is er nog veel om voor te strijden. In de tweede helft van het seizoen willen we als team qua spel, mentaliteit en resultaat de beste versie van onszelf laten zien."

Amsterdam sloot de eerste seizoenshelft af op de derde plek in de Tulip hoofdklasse, twaalf punten achter de ongeslagen koploper Den Bosch. Op zondag 9 maart wordt de competitie hervat.

'Duidelijkheid brengt rust'

"Ik ben blij dat we nu al duidelijkheid kunnen geven over volgend jaar", zegt De Nooijer. "Dat brengt rust en focus, waardoor we maximaal kunnen presteren."

De Nooijer wordt gezien als een van de grootste hockeyspelers die Nederland kent. Met Oranje kwam hij vijf keer uit op de Olympische Spelen. Twee keer leverde dat goud op en twee keer zilver. Ook werd hij drie keer verkozen tot wereldhockeyer van het jaar en won hij in 2013 de Fanny Blankers-Koen-carrièreprijs.