Vos mist WK veldrijden door kuitblessure, opgelopen bij val afgelopen weekend

Marianne Vos zal toch niet starten op de WK veldrijden in het Franse Liévin. De Nederlandse kampt met een kuitblessure na haar valpartij in de wereldbeker van Maasmechelen afgelopen zaterdag.

De wedstrijd voor de vrouwen staat voor zaterdag op het programma en komt te vroeg voor de achtvoudig wereldkampioene, die moeilijk kan hardlopen en geen risico's wil nemen met haar nieuwe blessure. Aniek van Alphen vervangt haar in de Nederlandse selectie.

"Natuurlijk vinden we dit ongelofelijk jammer", vertelt bondscoach Gerben de Knegt. "We wisten na haar val dat het een lastig verhaal zou worden, maar we hadden haar graag een gooi zien doen naar een nieuwe titel."

Moeilijk hardlopen

De 37-jarige renster had de wereldbeker van Maasmechelen pas laat toegevoegd aan haar programma, zodat ze daar extra punten kon scoren voor een goede startplek op het WK.

In Hoogerheide, een dag later, werd al duidelijk dat Vos veel last had van haar val. Al vroeg in de wedstrijd stapte ze af om haar kuit niet te forceren.

Vorig jaar reed Vos ook geen WK veldrijden. Nadat ze in augustus 2023 een liesslagaderoperatie had ondergaan, moest ze die hele crosswinter laten schieten. In 2022, de laatste keer dat de Brabantse meedeed aan de WK, won ze de titel.