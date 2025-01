Vanavond op tv: DeepSeek deelt dreun uit • De NAVO-top in Den Haag

Den Haag staat voor logistieke monsterklus

Op 24 en 25 juni is Nederland voor het eerst gastland voor de NAVO-top. De bijeenkomst vindt plaats in het World Forum in Den Haag. Het is een enorme, en prijzige, logistieke opgave. Door grootschalige veiligheidsmaatregelen voor het bezoek van tientallen staatshoofden en regeringsleiders, onder wie de Amerikaanse president Trump, verandert Den Haag tijdelijk in een vesting.

Dat Nederland de editie van dit jaar organiseert, werd bij de vorige NAVO-top in Litouwen besloten. Wat ging eraan dat besluit vooraf? We nemen een kijkje bij de voorbereidingen in Den Haag en spreken onze politiek duider Arjan Noorlander.