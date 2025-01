Claude staat in 'gunstige' eerste halve finale Eurovisie Songfestival

Claude staat op dinsdag 13 mei in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat is bepaald in een loting in Basel. Het Nederlandse lootje werd als eerste van 29 landen getrokken.

In de show neemt de 21-jarige zanger het op tegen vertegenwoordigers van veertien andere landen: Albanië, Azerbeidzjan, België, Cyprus, Estland, Kroatië, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, IJsland en Zweden. Tien landen gaan door naar de Songfestival-finale op zaterdag.

Dat Claude in de eerste halve finale staat, zien liefhebbers als gunstig. Die avond doen vijftien landen mee, bij de tweede halve finale op donderdag zestien landen. Dan is er dus een extra afvaller.

Claude werd in december door AVROTROS naar voren geschoven als Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Met welk nummer de 21-jarige zanger meedoet, maakt hij over een paar weken bekend. Dan is ook de deadline voor het aanmelden van alle songfestivalliedjes bij de organisatie.

Claude zei tijdens een presentatie in december dat het z'n favoriete nummer is van alles wat hij tot nu toe maakte: