Vier minderjarigen aangehouden vanwege 'choking challenge' in Rotterdam

Vier minderjarigen zijn vorige week aangehouden omdat ze betrokken waren bij een 'choking challenge'. Bij het stikspel verstik je jezelf of word je door iemand anders gewurgd totdat je net niet flauwvalt. Het spel is een trend op Tiktok, en is levensgevaarlijk.

Het incident waarvoor de minderjarigen zijn aangehouden, vond halverwege januari plaats op een school in Rotterdam. De jongen die werd gewurgd verloor even het bewustzijn en kwam daarna weer bij. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

De vier verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Later wordt bepaald hoe de zaak wordt afgedaan. De politie zegt dat alle betrokkenen erg geschrokken zijn van het voorval. Zij waren zich naar eigen zeggen niet bewust van de gevaren.

Dode in Nieuwegein

Vorige week werd bekend dat een jongen van 16 uit Nieuwegein als gevolg van de choking challenge was overleden. De jongen zat in 3 vwo en ging naar het Anna van Rijn College in Nieuwegein. Bij zijn dood was niemand anders betrokken, zegt de politie. Daarom werd er ook geen verder onderzoek ingesteld naar zijn dood.

De ouders van de jongen uit Nieuwegein hadden de school gevraagd om de oorzaak van het overlijden van de jongen bekend te maken. Op die manier wilden ze andere ouders waarschuwen.

Challenge is een misdrijf

Volgens de Hersenstichting raken hersenen beschadigd als ze langer dan drie minuten geen zuurstof krijgen. De politie en het Openbaar Ministerie zeggen dat het spel niet alleen heel gevaarlijk is, maar dat het ook een misdrijf is, waarvoor mensen aangehouden en vervolgd kunnen worden.