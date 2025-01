Roemenië wil mogelijk forse schadevergoeding na kunstroof

Een van de gestolen objecten is de gouden helm van Cotofenesti. Hoewel de waarde in goud uitgedrukt niet veel hoger dan honderdduizend euro ligt, is de culturele waarde voor Roemenië bijna niet uit te drukken. De diefstal van de helm wordt vergeleken met als de Nachtwacht hier in Nederland gestolen zou worden.

Premier Ciolacu begon in zijn verklaring ook over de beveiliging. "Zoals alle Roemenen ben ik woedend dat objecten uit de Roemeense schatten gestolen zijn uit een museum in Nederland waar geen bewakers waren."

Hij zei in contact te staan met de Nederlandse autoriteiten en waar mogelijk ons land te helpen bij het opsporingsonderzoek.

In Roemenië is ook kritiek op het feit dat de kunstschatten überhaupt zijn uitgeleend. De minister van cultuur zegt dat het contract met het Nederlandse museum onzorgvuldig is opgesteld.

Intussen is het Drents Museum in Assen nog altijd gesloten voor publiek. Het duurt nog tot het einde van de week voordat het de deuren weer kan openen.