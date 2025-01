VVD blijft voorlopig tegen algeheel vuurwerkverbod, 'eerst uitwassen aanpakken'

De VVD blijft voorlopig tegen een algeheel vuurwerkverbod. "Daarmee los je de problemen niet op", zei Kamerlid Ingrid Michon. De VVD vindt dat er eerst gekeken moet worden naar hoe de politie en hulpdiensten beter beschermd kunnen worden. Daarmee is er nu nog geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een landelijk verbod.

Vanmiddag is er een debat over de ongeregeldheden bij de jaarwisseling. In aanloop naar dat debat hebben VVD-Kamerleden vanmorgen gesproken over het dilemma in de fractievergadering. De VVD was altijd al tegen een algeheel verbod op vuurwerk.

"Met een algeheel verbod op siervuurwerk wordt niks opgelost. Het probleem zit namelijk in het illegaal vuurwerk. Dat is het probleem dat je moet zien aan te pakken", aldus Michon. Ze spreekt van het aanpakken van de uitwassen en doelt dan op het stenen gooien en het gooien van illegaal vuurwerk naar de politie.

Discussie in de partij

Michon zegt wel dat er discussie is binnen de VVD over het standpunt, zowel binnen de fractie als binnen de partij. "Maar we blijven bij ons standpunt dat we op dit moment tegen een algeheel vuurwerkverbod zijn."

Volgens Michon luistert de VVD wel naar de oproepen van onder meer de politie en andere hulpdiensten die al jaren pleiten voor een landelijk verbod. "Ik voel me zeer verantwoordelijk om voor de hulpdiensten te zorgen dat zij een normale dienst kunnen hebben tijdens de jaarwisseling. We nemen de oproep heel serieus."

Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie noemt het absurd dat het gehele jaar geweld tegen hulpverleners niet door de beugel kan, maar dat tijdens de jaarwisseling een oogje dicht wordt geknepen. Ook gemeenten en alle ziekenhuizen riepen opnieuw op om de verkoop van consumentenvuurwerk volledig te verbieden.

Debat volgende maand

Volgende maand staat een debat over de initiatiefwet van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren gepland. Dan moeten alle partijen een standpunt innemen.

De andere drie partijen binnen het kabinet, PVV, NSC en BBB, zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod. Zij willen mensen de Nederlandse vuurwerktraditie om zelf vuurwerk af te steken, niet ontnemen.