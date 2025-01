Jasper stond naast Erasmusschutter: 'Je zei: het is tijd, Jurgen'

"Mijn laatste beeld van Jurgen is dat hij met een grote glimlach de stof uitlegde, het volgende beeld is Jurgen in een kist in de hal van het Erasmus." Geneeskundestudent Jasper was op 28 september 2023 student-assistent van Jurgen Damen in het Erasmus MC. Hij stond naast hem toen Fouad L. binnenkwam en de huisarts en docent van dichtbij doodschoot.

Vandaag doet Jasper zijn verhaal in de rechtszaal. Hij is emotioneel, maar vastberaden en richt zich in zijn verklaring meermaals tot L. "Jij veranderde mijn leven in een hel. Ik ben nog dagelijks in paniek. Leven kan ik het niet noemen, ik overleef. Ik zie schot na schot voorbijkomen en schrik van harde geluiden. Het maakt me doodsbang."

Hij vertelt dat hij die dag voor het eerst samen met Jurgen lesgaf. "In deze les ervaren de studenten wat het is om patiënt te zijn en zijn ze ontkleed tot op het ondergoed. Heel belangrijk in die les is het gevoel van veiligheid, je bent er kwetsbaar. Dat gevoel van veiligheid is kapotgemaakt."

'Het is tijd, Jurgen'

Jasper vertelt dat de deur van het lokaal openging en dat hij dacht dat iemand zich vergiste in het lokaal. "Toen focuste jouw blik zich op Jurgen. Je liep tot nog geen twee meter bij me vandaan en toen zag ik een groen lampje op Jurgens borstkas. 'Het is tijd, Jurgen', zei je." Jasper en andere studenten vluchtten, terwijl L. de sprinklers uitzette en brand probeerde te stichten.

In de verklaring gaat het niet alleen over de angst die Jasper nog dagelijks voelt, maar ook over zijn schuldgevoel. "Ik heb Jurgen achtergelaten en lig elke nacht te bedenken hoe ik jou had kunnen tegenhouden. Er zijn momenten waarop het beter voelde om er niet meer te zijn, maar jij bent dat niet waard."

Jasper richt zich nogmaals tot Fouad L.: "Ergens kan ik je begrijpen. Je droom om dokter te worden viel in duigen. Je zei dat dat je roeping was. Maar kun je niet inzien dat je niet geschikt was als arts? Je hebt geen empathie, geen spijt. Jurgen heeft het met zijn leven moeten bekopen dat hij wilde voorkomen dat je zoveel mensen kwaad kon doen als arts."

Hij sluit zijn verklaring af met stevige woorden: "Ik wil dat je één ding goed onthoudt: ik ga wel arts worden, een goede arts, net als Jurgen. Een titel die jij nooit zal dragen. Bovenal zal ik een goed mens zijn, net als Jurgen. Iets wat jij nooit zult zijn."

Na Jasper maken ook een collega van Jurgen Damen en een andere student gebruik van hun spreekrecht. Fouad L. reageert koeltjes op de verklaringen, maar in zijn reactie blijkt toch voor het eerst iets van spijt. "Alle sprekers hebben mij wel geraakt. Ik denk dat ik nu beter besef wat dit met anderen heeft gedaan. Daarnaast wilde ik zeggen dat ik de studenten het beste wens."

'Glans weg uit mijn leven'

De dochter, vrouw en zus van Jurgen Damen laten een samenvatting van hun slachtofferverklaring voorlezen door de rechtbank. Zij zijn zelf niet aanwezig.

Zijn dochter maakte zich in eerste instantie geen zorgen toen ze hoorde over de schietpartij in het Erasmus MC. Toen haar appjes onbeantwoord bleven, werd ze ongerust. Toen de politie voor de deur stond raakte ze echt in paniek, blijkt uit de slachtofferverklaring.

De vrouw van Damen zegt dat de glans weg is uit haar leven. En ook zijn zus vertelt dat ze niet meer kan genieten van het leven en elke dag wakker wordt met een donkere wolk over alles heen. Ze is ook trots op wat hij heeft bereikt in zijn leven. "Hij stimuleerde zijn studenten om betere artsen te worden."

Moordplan

Het is de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Fouad L. sprak gisteren zelf uitgebreid in de rechtszaal. Hij vertelde daar dat het uitvoeren van het moordplan was "als het uitvoeren van een recept. Er moest een script worden afgedraaid, zo simpel was het."

De 33-jarige L. vertelde ook hoe hij kwam tot het plan voor de moorden op zijn buurvrouw, haar 14-jarige dochter en een van zijn docenten. Hij zei dat hij sinds zijn vijfde dokter wilde worden, in 2012 geneeskunde ging studeren, maar tijdens zijn opleiding voor zijn gevoel werd tegengewerkt door docenten. Hij werd meermaals geschorst en ontwikkelde een "extreme, oncontroleerbare woede".

Toen L. ontdekte dat hij zijn diploma niet zou krijgen, ontstond er "een heel verschrikkelijk plan", zei hij maandag: