Menigte valt ambassades aan in hoofdstad Congo, ook die van Nederland doelwit

Betogers hebben in de Congolese hoofdstad Kinshasa ambassades aangevallen, onder meer die van Nederland. Volgens persbureau Reuters zijn ook de diplomatieke posten van de VS, Frankrijk, Rwanda, Uganda en Kenia aangevallen.

Bij de Nederlandse ambassade, die een gebouw deelt met België, werd brand gesticht bij de ingang, meldt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een Nederlandse woordvoerder zijn er inmiddels Congolese veiligheidstroepen aanwezig om het gebouw te beschermen "en lijkt de situatie zich te stabiliseren".

Beelden op sociale media tonen dat er ook bij de Franse ambassade brand is gesticht, volgens een anonieme medewerker zijn betogers er niet in geslaagd binnen te komen. De brand is inmiddels geblust.