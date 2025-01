Feyenoord-fans ook na kort geding niet welkom in Lille, ook Timber blijft thuis

Na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen weigerden de Franse autoriteiten toestemming te geven voor de aanwezigheid van Feyenoord-supporters in Lille. Supportersvereniging De Feijenoorder vocht het verbod aan en werd daarin gesteund door Feyenoord zelf, de Europese Supportersorganisatie (FSE), het Nederlands Supporterscollectief én de Franse supportersclub.

'Uitermate teleurgesteld'

Volgens de supporters is het weren van uitsupporters een "disproportionele maatregel die indruist tegen de rechten van voetbalsupporters". Zij noemen het besluit van de Hoge Raad "een klap in het gezicht".

De Rotterdamse club meldt "uitermate teleurgesteld" te zijn, maar dat het niet anders kan dan "berusten in de uitslag in de wetenschap dat alles in het werk is gesteld om uitsupporters aanwezig te laten zijn in het stadion."