Geen Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee: 'Onmogelijk baan te prepareren'

De 32ste Alternatieve Elfstedentocht, die woensdag op de Weissensee in Oostenrijk verreden zou worden, gaat vanwege dooi en regen niet door.

De organisatie van de schaatsmarathon over 200 kilometer hoopte de tocht van woensdag naar donderdag te verplaatsen, maar na langdurig overleg is besloten dat het definitief niet door kan gaan.

"De beslissing is gebaseerd op het uitblijven van voldoende vorst in de nacht van dinsdag op woensdag, maar ook op de voorspelling dat er sneeuwregen wordt verwacht die het onmogelijk maakt de baan te prepareren voor een wedstrijd op donderdag", meldt de KNSB.

De wedstrijd op het Oostenrijkse bergmeer werd in 1989 voor de eerste keer gereden. De tocht ging in 2007 en 2014 niet door vanwege sneeuw. Corona gooide in 2021 en 2022 roet in het eten.

Eerdere wedstrijden

Afgelopen weekend kon er nog wel geschaatst worden. Esther Kiel (vrouwen) en Wisse Slendebroek (mannen) zegevierden zaterdag bij de open NK marathonschaatsen op natuurijs.

De tweede GP-wedstrijd, uit voorzorg vervroegd naar zondag, werd gewonnen door Luc ter Haar en Tessa Snoek.