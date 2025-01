Servische premier treedt af na maandenlange protesten

Onder druk van maandenlange protesten in Servië treedt de premier van het land af. Op een persconferentie zei premier Milos Vucevic dat hij hoopt dat zijn aftreden helpt om de spanningen in het land te verminderen. "Ik roep iedereen op om te kalmeren en weer met elkaar in gesprek te gaan."

In Servië wordt al maandenlang en massaal tegen de regering geprotesteerd. Vrijdag gingen nog duizenden mensen de straat op in de hoofdstad Belgrado. De protesten richten zich met name tegen president Aleksandar Vucic.

De demonstranten eisen dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van de overkapping van een treinstation in de tweede stad van het land, Novi Sad. Daarbij kwamen begin november vijftien mensen om het leven.

Het station was net gerenoveerd. De demonstranten zeggen dat het instorten van het dak mede te wijten is aan corruptie bij de overheid. Zowel bij de aanbesteding van openbare projecten als bij toezicht op de uitvoering gaat het volgens de betogers mis. Vlak na de ramp stapte al de minister van Transport op. Hij wordt samen met andere overheidsfunctionarissen en ontwerpers en bouwers van het station aangeklaagd.

Aanval op demonstranten

Vucevic geeft als directe reden dat hij zich verantwoordelijk voelt voor aanvallen op demonstranten in Novi Sad, gisteravond. Toen werd er voor een kantoor van zijn partij, de Servische Progressieve Partij, geprotesteerd. Leden van de partij kwamen het kantoor uit en gingen de demonstranten met onder meer honkbalknuppels te lijf. Ook de burgemeester van de stad en lid van dezelfde partij, Milan Duric, treedt om deze reden af.