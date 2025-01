PSV met Pepi tegen Liverpool, Schouten ontbreekt in Champions League-duel

Ricardo Pepi staat woensdagavond in de basis bij PSV in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (21.00 uur). Het is het afsluitende duel van de groepsfase. Daarnaast laat trainer Peter Bosz middenvelder Jerdy Schouten langs de kant, hij krijgt rust.

"Als kind droom je ervan om tegen dit soort teams te spelen", aldus Pepi op een persconferentie dinsdagochtend. "Het is een speciale wedstrijd voor mij, maar ook voor mijn familie. Ik ga er alles aan doen om er het beste van te maken."

Verdediger Ryan Flamingo ontbreekt woensdagavond door een schorsing. Hij kreeg in het gewonnen uitduel met Rode Ster (3-2) een rode kaart.

Goede papieren voor volgende ronde

PSV heeft hele goede papieren om de tussenronde van de Champions League te halen. Maar Bosz wil er nog niet vanuit gaan.

"Het is nog niet zeker. We hebben het in eigen hand en halen de volgende ronde met minimaal een punt. Maar we gaan zeker voor de winst. En het liefste doen we dat met goed voetbal waarmee we het publiek vermaken. "