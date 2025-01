Capitoolbestormer enkele dagen na gratie doodgeschoten bij verkeerscontrole

Een 42-jarige man uit de Amerikaanse staat Indiana is enkele dagen nadat hij gratie had gekregen voor de Capitoolbestorming doodgeschoten door de politie. De man bleek een wapen op zak te hebben toen hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole. Nadat er ruzie was ontstaan, opende een agent het vuur.

Matthew Huttle was nog maar net vrij na een veroordeling voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump-aanhangers probeerden toen te voorkomen dat de verkiezingswinst van de Democraat Biden werd bekrachtigd.

Huttle was met een oom naar Washington gereisd om het protest bij te wonen. Bij zijn veroordeling vorig jaar zomer zei hij geen bevlogen aanhanger van Trump te zijn; hij wilde gewoon een moment in de Amerikaanse geschiedenis meemaken. Ook had hij weinig om handen na een eerdere gevangenisstraf voor een verkeersovertreding.

De rechter gaf hem zes maanden cel omdat hij illegaal het Capitool had betreden. Zijn oom, die ook een agent aanviel bij de bestorming, kreeg vijf jaar.