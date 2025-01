Scholen weigeren doorstroomtoets: 'Laat rechter erover oordelen'

Zeker vier basisscholen in Noord-Holland zijn gestopt met de doorstroomtoets bij leerlingen van groep 8. De toets is wettelijk verplicht, maar de scholen leggen de keuze bij de ouders. De Onderwijsinspectie is een onderzoek gestart en sluit maatregelen tegen de scholen niet uit.

Drie van de vier basisscholen die nu weigeren vallen onder dezelfde koepel, Stichting Spaarnesant uit Haarlem. De bestuurder daarvan noemt de verplichte toets een "idioot middel" dat leerlingen vooral onderling vergelijkt. Zijn scholen willen weten hoe het met de individuele ontwikkeling van leerlingen gaat, maar dat vertellen deze toetsen volgens hem niet.

Nog eens dertig scholen overwegen de toets te schrappen, schrijft de Volkskrant.

De doorstroomtoets wordt vanaf deze week weer afgenomen. Een belangrijk moment voor de 175.000 leerlingen die momenteel in groep 8 zitten. De toets werd vorig schooljaar ingevoerd. Het resultaat weegt zwaarder dan het advies van de school. Het idee daarachter is dat het een objectiever beeld geeft, wat kansenongelijkheid in het onderwijs moet terugdringen.

Vanaf het begin is er al kritiek op de toets. Zo zijn er meerdere aanbieders van toetsen, wat kan leiden tot onvergelijkbare adviezen, is de kritiek. Op basis van de uitslagen van vorig jaar, ontstaat het beeld dat meer leerlingen op een te hoog niveau zijn geplaatst dan in het oude systeem. De Volkskrant schreef hier afgelopen zaterdag over.

Inspectie overweegt maatregelen

De vier scholen die weigeren, zeggen dat zo'n 80 procent van de ouders ervoor kiest om hun kinderen niet mee te laten doen aan de toets. De scholen zijn ervan overtuigd dat er voor de kinderen geen negatieve gevolgen zijn.

De Onderwijsinspectie hoorde naar eigen zeggen pas afgelopen week dat de scholen hiermee bezig zijn. De scholen spreken dat tegen en zeggen dat de inspectie in een vroeg stadium is geïnformeerd.

De inspectie heeft ze formeel laten weten dat ze in overtreding zijn als ze de toets niet afnemen. Een woordvoerder benadrukt dat de Onderwijswet op dit vlak heel zwart-wit is en geen ruimte biedt aan scholen om ouders de keuze te geven. Als scholen blijven weigeren, volgt een heel traject aan maatregelen, waarbij ze uiteindelijk gekort kunnen worden in hun middelen.

De inspectie zegt dat ze pas over enkele jaren met zekerheid kan zien wat de effecten zijn van de doorstroomtoets. Dan zijn er voldoende cijfers over de zogenoemde op- en afstroom. Dat is de term die wordt gebruikt voor leerlingen die van niveau wisselen.

Meer kansengelijkheid, of juist minder?

De doorstroomtoets werd in 2024 voor het eerst gehouden door leerlingen van groep 8. Aanvankelijk leidde dit nieuwe systeem tot de gewenste resultaten. Meer leerlingen kregen een hoger advies, met name kinderen uit gezinnen die als kansarm worden bestempeld. Maar na onderzoek bleek ook dat er grote verschillen waren tussen de verschillende aanbieders van toetsen. De belangenbehartiger van het primaire onderwijs, de PO-Raad, concludeerde zelfs dat de kansengelijkheid was afgenomen door de nieuwe opzet.

Om de verschillen tussen de aanbieders aan te pakken, wil de Tweede Kamer dat het aantal aanbieders wordt teruggebracht. Daar waar de Kamer eerder juist voor meer concurrentie pleitte. Onlangs is er een voorstel aangenomen om tot één aanbieder te komen, omdat de toetsresultaten verschillen per aanbieder.

De scholen in Haarlem die afzien van de doorstroomtoets hopen dat de kwestie bij de rechter zal komen. De scholen laten zich niet ontmoedigen door eventuele sancties van de Onderwijsinspectie. Marten Elkerbout, de bestuurder van de stichting waar de scholen onder vallen, zegt daarover: "Ik ben benieuwd hoe de rechter dit gaat afwegen. De doorstroomtoets is maar een subartikel in de wet. Bovenaan staat de opdracht aan het onderwijs om kinderen een doorlopende en brede ontwikkeling te laten doormaken en te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen met elkaar in competitie brengen, staat daar haaks op."