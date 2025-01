Pizzeria beschoten in Rotterdam, was al eerder doelwit

In Rotterdam is vannacht een pizzeria beschoten. Bij hetzelfde pand aan de Vuurplaat waren vorig jaar in korte tijd drie explosies.

De beschieting vond plaats rond 03.30 uur. Er raakte niemand gewond. Wel is een raam beschadigd. Er is nog niemand aangehouden.

De pizzatent was vorig jaar oktober al het doelwit van meerdere ontploffingen. In een week tijd waren er drie explosies. In verband met die aanslagen zijn drie 15-jarigen aangehouden, schrijft Rijnmond.

Waarom de zaak doelwit van explosies en beschietingen is, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of de incidenten met elkaar te maken hebben. Volgens de regionale omroep is de beschieting van vannacht opmerkelijk, omdat de pizzeria enkele weken geleden failliet is verklaard.