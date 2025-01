Warming-up duurt vanavond langer dan restant Heracles-Groningen: 'Vol gas geven'

Hoe werkt het uitspelen van de wedstrijd? En welke spelers mogen wel of juist niet meedoen? De wedstrijd wordt om 20.00 uur hervat en duurt nog minimaal zeventien minuten. De KNVB heeft namelijk al laten weten dat er door eerder oponthoud minimaal vijf minuten blessuretijd bij worden geteld. Daar kan nog meer blessuretijd bijkomen door wissels, doelpunten of ander oponthoud.

Het uitvak blijft leeg. FC Groningen, dat via een rake strafschop van Romano Postema in de tweede helft gelijkmaakte, speelt verder met tien man omdat Marco Rente na twee gele kaarten van het veld was gestuurd.

Getransfereerde spelers

Dieperink is opnieuw de scheidsrechter en beide ploegen moeten het restant, waar mogelijk, beginnen met dezelfde spelers die op het moment van staken binnen de lijnen stonden. Hier zijn enkele uitzonderingen op, voor spelers die in de tussentijd geblesseerd zijn geraakt of deze winter zijn getransfereerd.

Bij FC Groningen ontbreekt Joey Pelupessy, die eerder deze maand overstapte naar het Belgische Lommel SK en Heracles nam deze transferperiode afscheid van Ruben Roosken (naar Huddersfield Town), die als invaller in het veld kwam.

Spelers die in de winterse transferperiode zijn gekocht of gehuurd, mogen niet in actie komen omdat zij op de oorspronkelijke wedstrijddag niet speelgerechtigd waren. Heracles moet het dus doen zonder Mats Rots, Groningen kan geen beroep doen op Mats Seuntjens, Dave Kwakman en Hjalmar Ekdal.

Ook voetballers die al gewisseld waren, mogen niet meer meedoen. Groningen-spelers Leandro Bacuna en Stije Resink waren geschorst voor de wedstrijd in december en blijven dat in het restant.