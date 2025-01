Onderzoek naar bende van Nijvel toch niet stopgezet, verdacht kenteken bekeken

Om alsnog een doorbraak te forceren, werd het onderzoek in 2018 overgedragen aan het Belgische federale parket. Zes jaar later werd besloten om de zaak te sluiten. "Het is destijds gewoon van bij het begin zo fout gelopen dat het nu niet meer op te lossen valt", zegt Heymans.

Ook bestonden er veel theorieën. Er werd gespeculeerd dat politiemensen betrokken waren, mede door de precisie waarmee de overvallers te werk gingen. De theorie ontstond dat de bende een extreemrechts politiek motief had en dat de leden werkten bij de politie en het leger, maar dat is nooit bewezen. Ook werd er gezegd dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA erbij betrokken zou zijn geweest.

Nu blijft de theorie van de nummerplaten nog over. "De advocaat van het slachtoffer van de supermarktoverval in Aalst zegt dat een nummerplaat gelinkt kan worden aan een drankenhandel die leverde aan een restaurant waarvan de eigenaar is vermoord. Dat is een moord die wordt toegeschreven aan de Bende van Nijvel. Daarbij zou die drankenhandel ook drank hebben geleverd aan het leger hier in België en dan zit je weer op dat spoor van die militairen die misschien betrokken waren", zegt Heymans.

Tegen de VRT spreekt de advocaat zijn verbazing uit dat er niet eerder goed naar de nummerplaten is gekeken. "De zaak Dutroux is opgelost met een halve nummerplaat. Hier heb je de volledige en dan is die niet eens onderzocht?"

Mochten ook de kentekenplaten tot niets leiden, dan hoeft dat volgens hem niet het einde te betekenen. Tegen De Morgen zegt hij nog "enkele andere troefkaarten" achter de hand te hebben. Wat die zijn, wil hij nog niet zeggen.