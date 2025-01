Nieuw proces om filmpjes van 'massazaaddonor' offline te krijgen

De rechtbank in Den Haag buigt zich vandaag over de vraag of zaaddonor Jonathan Meijer filmpjes mag blijven maken op sociale media. Ouders van donorkinderen die met zijn zaad zijn verwekt eisen in een kort geding dat hij stopt met de filmpjes waarin hij zich richt tot de kinderen.

Meijer kwam in 2023 in het nieuws, omdat ouders eisten dat hij zou stoppen met het doneren van zijn zaad aan wensouders. Met zijn zaad waren toen al vele honderden kinderen verwekt. De rechter ging mee in de eis en legde een dwangsom op van 10.000 euro per nieuw kind.

De zaak kreeg internationaal aandacht en leidde tot de Netflix-documentaire The Man with 1000 Kids.

Contact zoeken

Nu stappen ouders van donorkinderen opnieuw naar de rechter, omdat ze willen dat Meijer stopt contact te zoeken met de kinderen via het internet. Hij zou zich in zijn video's indirect bemoeien met de opvoeding en afgeven op de ouders. Daarbij noemde hij hen bij naam en toonde herkenbare foto's.

"De hoeveelheid filmpjes die hij plaatst, is explosief gestegen. Om de twee, drie dagen wordt er wel weer een nieuw filmpje geplaatst over een onderwerp dat hij belangrijk vindt", zegt moeder Natalie Dijkdrenth.

Ze wijst erop dat Meijer zich daarbij soms expliciet richt tot zijn donorkinderen. "Het is zeker een manier geworden om zijn donorkinderen te bereiken."

Op zijn YouTube-kanaal geeft Meijer bijvoorbeeld tips hoe een man een traditionele vrouw aan de haak kan slaan. Ook geeft hij voedingsadviezen en investeringstips. Daarnaast gaf hij er ook kritiek op de ouders die hebben meegewerkt aan rechtszaken tegen hem of de documentaire. In aanloop naar het proces vandaag verwijderde hij al enkele van die video's.