De uitzending van 3 juli

Zit 'Srebrenica' 25 jaar later nog wel in het collectieve geheugen van jongeren? Twee jonge journalisten maakten een podcast over de genocide. Naast de podcastmakers spreken we een Nederlandse militair (toen 21) en een Bosnische vrouw (toen 14) van wie de vader is vermoord bij de inval.

Op 13 juli 1995 valt Srebrenica. Terwijl Nederlandse militairen de Bosnische enclave moeten veiligstellen, vallen Servische troepen binnen en vermoorden meer dan 8.000 jongens en mannen. Het wordt het ergste bloedbad in de naoorlogse Europese geschiedenis en een groot trauma voor Nederland.

Corona leidt tot spanningen rond WHO

De coronacrisis heeft geleid tot geopolitieke spanningen rond Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De VN-organisatie, die als missie heeft om alle volkeren van de wereld de best mogelijk zorg te garanderen, is speelbal geworden van een diplomatiek steekspel.

De WHO zou de Chinezen te veel de hand boven het hoofd houden, onderzoeken zouden te langzaam gaan en adviezen zouden achterhaald zijn. Vanavond een reportage met de Canadese professor Kelley Lee, die een standaardwerk over de WHO schreef, en Remco van de Pas, internationale volksgezondheidsexpert.