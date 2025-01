Geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort door kapotte bovenleiding

Door een kapotte bovenleiding rijden er naar verwachting de hele ochtend geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort. De NS meldt dat de problemen tot ten minste 12.00 uur duren.

De bovenleiding ging kapot ter hoogte van Den Dolder, de oorzaak ervan is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er door de problemen met de bovenleiding drie treinen zijn gestrand. Er worden bussen ingezet om de reizigers te evacueren.

ProRail verwacht door de verstoring drukte op de omreisroutes, want Utrecht is een groot spoorknooppunt. Reizigers tussen Utrecht en Amersfoort krijgen het advies om te reizen via Hilversum.