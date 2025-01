Drents Museum vrijdag weer open na kunstroof

Het Drents Museum in Assen gaat vrijdag weer open, na de kunstroof van afgelopen weekend. Het museum laat in een verklaring weten nog tijd nodig te hebben voor het lopende onderzoek, herstelwerkzaamheden en voor de opbouw van de nieuwe tentoonstelling.

Bij de diefstal in de nacht van vrijdag op zaterdag werden topstukken uit Roemenië gestolen. Het gaat om de zogenoemde gouden helm van Cotofenesti, die in Roemenië een iconische status heeft, en drie gouden armbanden. Het museum had deze voorwerpen te leen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

Politieonderzoek

Er is nog niemand aangehouden voor de kunstroof. De politie deelde dit weekend beelden van de roof, waarop te zien is dat drie mensen een buitendeur openbreken. Ook was er een explosie. Bij de politie zijn meer dan honderd tips binnengekomen.

Ook is gisteren bij het museum een voorhamer gevonden, die mogelijk is gebruikt bij de inbraak. Agenten vonden die hamer in het water op het terrein van het museum, vlak bij de deur waar de inbrekers naar binnen waren gedrongen.

Roemeens museum uit protest gesloten

In Roemenië komt het nieuws over de kunstroof hard aan. Zo is er kritiek op de bruikleenovereenkomst tussen de twee musea. Uit protest blijft het Nationaal Brukenthalmuseum in de stad Sibiu deze week gesloten, meldt RTV Drenthe.

Het museum, met veel Nederlandse en Vlaamse werken, schrijft in een verklaring dat het hiermee aandacht wil vragen voor de beveiliging van nationaal cultureel erfgoed en andere musea en medewerkers wil steunen.