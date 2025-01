ING verkoopt Russische tak drie jaar na inval in Oekraïne

ING verkoopt zijn Russische activiteiten aan een Russische investeerder. In een persbericht meldt de grootste bank van Nederland dat daarmee een eind komt aan de aanwezigheid van ING in Rusland.

De verkoop gaat gepaard met een fors verlies, zo waarschuwt ING. Het concern verkoopt de Russische tak met een verlies van 400 miljoen euro. De overeenkomst drukt in totaal voor 700 miljoen euro op de resultaten.

ING heeft naar eigen zeggen de activiteiten in Rusland op een laag pitje gezet sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Zo heeft de bank sindsdien geen nieuwe Russische bedrijven als klant aangenomen en is de kredietverlening aan Russische klanten met meer dan 75 procent verminderd. Daarnaast heeft de bank de Russische tak losgetrokken van de systemen en netwerken van ING.

Geen toekomst in Rusland

Topman Steven van Rijswijk zei twee jaar geleden al dat ING geen toekomst zag voor zichzelf in Rusland. "We zouden er liever niet actief zijn."

Maar volgens hem kon ING niet zomaar de deur achter zich dichttrekken in Rusland: "Als bank is onze kernactiviteit het verstrekken van leningen. Eenzijdig de relatie met Russische bedrijven beëindigen, betekent in feite het geld weggeven, wat ons in de huidige omstandigheden met name onwenselijk lijkt." De Russische tak van ING had alleen zakelijke klanten.

Volgens ING duurt het nog even voordat de Russische activiteiten daadwerkelijk zijn verkocht. Er is nu een overeenkomst getekend waarin ook is afgesproken dat de investeerder het personeel overneemt. ING verwacht dat de verkoop in het derde kwartaal van 2025 kan worden afgerond.

Deze verkoop betekent niet dat ING helemaal geen zaken meer doet met Russen. Volgens de bank hebben Russen nog zo'n 1 miljard euro gestald op rekeningen van ING. Dat geld staat niet gestald via de Russische tak, maar via ING in andere landen, zoals Nederland. ING schrijft in het persbericht dat de bank bezig is om dat bedrag kleiner te krijgen.