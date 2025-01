Ruim uur vertraging door dichte A12 na ongeluk bij Bleiswijk

De A12 is in de richting van Den Haag na knooppunt Gouwe afgesloten vanwege een ongeluk. Al vanaf Woerden staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met een uur vertraging, zegt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde tussen het knooppunt bij Gouda en de afrit Bleiswijk. De A12 heeft daar drie rijstroken per richting. De spits op dinsdagochtend is geregeld de drukste van de week.

De ANWB verwacht dat de A12 rond 10.00 uur weer vrij is. Rijkswaterstaat heeft een omleidingsroute ingesteld via de N11 en de A4. Ook op die route is het nu druk.