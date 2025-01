A12 naar Den Haag in spits dicht door ongeluk, weg inmiddels weer open

De A12 is in de richting van Den Haag na knooppunt Gouwe afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Rond 08.00 uur stond er een file vanaf Woerden. De vertraging liep op tot meer dan een uur. Rond 09.30 uur waren twee rijstroken weer open en loste de file op.

Het ongeluk gebeurde tussen het knooppunt bij Gouda en de afrit Bleiswijk. De A12 heeft daar drie rijstroken per richting. In de file gebeurde ter hoogte van Waddinxveen nog een ongeluk, wat de situatie verergerde.

Rijkswaterstaat had een omleidingsroute ingesteld via de N11 en de A4. Ook op die route was het de hele ochtend druk.