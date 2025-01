Baanbrekende chatbot van DeepSeek 'getroffen door cyberaanval'

Het Chinese AI-bedrijf DeepSeek meldt gisteren te zijn getroffen door een cyberaanval. Nieuwe gebruikers konden zich daardoor niet registreren, al ondervonden bestaande gebruikers geen last.

DeepSeek sprak van een "grootschalige, kwaadaardige aanval" zonder in detail te treden over hoe die werd uitgevoerd of wie er mogelijk achter zat. Na enkele uren was het euvel opgelost.

De afgelopen dagen veroorzaakte DeepSeek ophef in de chipwereld en op de financiële markten. Het bedrijf zegt er voor een fractie van de prijs in geslaagd te zijn een chatbot te creëren die vergelijkbaar is met westerse alternatieven. In plaats van de tientallen miljoenen die Google en OpenAI uittrokken voor hun variant, zou voor DeepSeek nog geen 6 miljoen euro nodig zijn geweest.

'Spoetnik-moment'

Dat zou betekenen dat het algoritme veel minder van de dure chips nodig heeft gehad die AI-modellen gebruiken om grote hoeveelheden data te verwerken. Dat zou een aanzienlijke doorbraak zijn in de betaalbaarheid van AI-technologie. Bovendien zou China een flinke inhaalslag hebben gemaakt ten opzichte van het Westen, ondanks importbeperkingen op de meeste geavanceerde chips die onmisbaar zouden zijn voor AI-technologie.

Techinvesteerder Marc Andreessen spreekt op X van een Spoetnik-moment, omdat de lancering van de eerste satelliet door de Sovjet-Unie een soortgelijke schokgolf van verbijstering teweegbracht in het Westen. OpenAI-topman Sam Altman gaf toe dat DeepSeek "indrukwekkend is, zeker als je ziet wat ze leveren voor die prijs".

De claims van DeepSeek veroorzaakten daarom de afgelopen dagen een koersdaling voor bedrijven in de chipindustrie, omdat als DeepSeek inderdaad efficiënter omgaat met computerchips, die bedrijven dat zullen merken in hun omzet. Nederlandse spelers als ASML en ASM International zakten rond de 10 procent op de Amsterdamse beurs, het Amerikaanse Nvidia verloor 500 miljard aan marktwaarde.

Censuur

DeepSeek is sinds begin dit jaar te vinden in de app-winkels van Apple en Google. Bij Apple is het inmiddels de meest gedownloade gratis app. Voor de chatbot hoeft een gebruiker geen abonnement af te sluiten, zoals voor bijvoorbeeld ChatGPT voor bepaalde functies wel nodig is.

Experts waarschuwen wel op te passen met welke informatie je 'onthult' aan de app: net als bij andere chatbots weet je niet precies wat de bedrijven met de ingevoerde informatie doen en is het daarom verstandig geen gevoelige gegevens te versturen.

Bovendien lijkt de Chinese app beperkt te worden door de communistische censuur: op een vraag van de NOS over het bloedig neerslaan van studentenprotesten in 1989 kon de nieuwste versie van de chatbot naar eigen zeggen geen informatie vinden. "Laten we het in plaats daarvan hebben over wiskunde, programmeren en logica!"