Van 'oneerlijk' tot 'sensationeel': nieuwe Champions League-opzet verdeelt voetbalwereld

Dat laatste lijkt ook Liverpool-trainer Arne Slot te vinden, al toonde hij zich genuanceerd als altijd. "Ik vind het momenteel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over de stand in de Champions League, vanwege het rare format. Ik bedoel dat niet negatief, maar het is een strange (vreemd, red.) format dat we nu hebben."

Liverpool-doelman Alisson liet zich op zijn beurt ronduit spottend uit. "Ik denk dat het voor de fans geweldig is, en voor ons sporters is het ook altijd een goed idee om nog meer wedstrijden op de kalender te zetten...", zei de Braziliaan. "Ik ben een beetje ironisch ja. Niemand vraagt de spelers ooit wat wij willen, misschien doet onze mening er niet toe."

Daarmee sluit Alisson zich aan bij Manchester City-spelers Rodri en Kevin De Bruyne, die al langer klagen over een speelschema dat veel te vol is.

Genoeg positiviteit

De absolute grootmachten in Europa - Real Madrid, Liverpool, Manchester City - zijn dus niet verkocht van het nieuwe Champions League-format, waarin ze in de eerste ronde acht wedstrijden spelen in plaats van zes. Toch zijn er genoeg positieve geluiden te horen over de nieuwe opzet van het toernooi.

Bayern München-trainer Vincent Kompany is bijzonder enthousiast en vertelde "een heleboel plezier" te hebben gehad in het nieuwe format, net als Arsenal-speler Declan Rice. "De competitiefase is echt, echt heel goed geweest", zei de Engelsman. "Iedereen was een beetje verward toen we eraan begonnen, maar het was heel interessant. Spelen tegen grote teams, telkens andere tegenstanders: ik heb ervan genoten."

Dat geldt ook voor Jamie Carragher, een van Engelands prominentste analytici en commentatoren. "Mensen klagen over het nieuwe format, maar het was geweldig", schreef hij in een column. "In plaats van het bore fest (slaapfeestje, red.) dat we al jaren hebben op de laatste speeldag, wordt de laatste dag nu sensationeel!"