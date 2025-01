Wekdienst 28/1: Kamer in debat over jaarwisseling • Kort geding tegen 'massadonor'

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer gaat in debat over de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Sinds kort pleit ook het CDA voor een vuurwerkverbod. De coalitiepartijen zijn vooralsnog tegen, al lijkt de VVD bereid te zijn om over een landelijk verbod te praten.

Jonathan M. staat in Den Haag opnieuw voor de rechter. Meerdere ouders hebben een kort geding aangespannen tegen de 'massadonor'. Ze zijn het niet eens met de manier waarop hij contact zoekt met zijn donorkinderen. De man heeft naar eigen zeggen zo'n 550 kinderen.

In de Eredivisie spelen Heracles Almelo en FC Groningen het restant van het op 21 december gestaakte duel. Een supporter van FC Groningen was door een plaat van plexiglas naar beneden gevallen en raakte daarbij zwaargewond. Er zijn nog elf minuten plus eventuele blessuretijd te spelen bij een stand van 1-1.

Wat heb je gemist?

Het aantal daklozen in Nederland is opnieuw gestegen. Begin vorig jaar waren dat er zo'n 33.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De jaren daarvoor waren dat er nog enkele duizenden minder.

Het CBS telt ook mensen mee die in een auto of bij familie op de bank slapen. Tussen 2018 en 2022 daalde het aantal daklozen juist. Het is onduidelijk wat de toename van nu veroorzaakt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Afgelopen weekend werd Loekasjenko opnieuw tot president van Belarus gekozen. Met schijnverkiezingen, en zonder enig zichtbaar protest. Dat was in 2020 wel anders. De repressie is nu zo groot dat niemand nog durft.

Correspondent Christiaan Paauwe was in de hoofdstad Minsk en zag met eigen ogen waarom de bevolking niet meer de straat op gaat om zich uit te spreken: