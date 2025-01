Douane vindt 428 kilo cocaïne in Vlissingse haven

De douane heeft op maandag 428 kilo cocaïne gevonden in de haven van Vlissingen. De drugs zaten verstopt in een lading fruit, meldt het Openbaar Ministerie. De lading kwam uit Peru en was onderweg naar een bedrijf in Duitsland.

De cocaïne werd gevonden tijdens een reguliere controle en was volgens het OM ruim 10 miljoen euro waard. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

De douane vindt de afgelopen jaren vaker drugs in ladingen fruit die in Vlissingen binnenkomen: in november werd daar nog 1575 kilo cocaïne onderschept tussen een lading fruit uit Colombia, een maand eerder werd er 600 kilo cocaïne gevonden in een pallet met bananen. De Zeeuwse havenstad werd in 2023 door douane en politie genoemd als nieuwe 'hotspot' voor de invoer van drugs in Nederland, als alternatief voor de havens van Rotterdam en Antwerpen.