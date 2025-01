Neymar vertrekt per direct bij Saudische club Al-Hilal

De Braziliaanse aanvaller Neymar Jr. vertrekt per direct bij de Saudische club Al-Hilal, zo laat de club op sociale media weten. Neymar (32) en de club zouden "in goed overleg" besloten hebben om uit elkaar te gaan, nadat een blessure de voetballer voor het grootste deel van dit seizoen het spelen belette.

Neymar kwam in de zomer van 2023 over van Paris Saint-Germain naar Al-Hilal, voor een transfersom van zo'n 90 miljoen euro. Enkele maanden later werd hij getroffen door een kruisbandblessure tijdens een wedstrijd voor het Braziliaanse elftal, waardoor hij pakweg een jaar niet aan spelen toe kwam. Toen hij zijn rentree maakte, vorig jaar in oktober, raakte hij al snel weer geblesseerd. In totaal kwam hij slechts zeven keer in actie voor Al-Hilal.

'Niet langer op niveau'

Eerder deze maand werd al bekend dat de club Neymar niet meer had ingeschreven voor de tweede seizoenshelft van de Saudi Pro League. Dat is "een van de beste competities ter wereld, en Neymar kan niet niet langer op het niveau spelen dat we gewend zijn", zo legde trainer Jorge Jesus het toen uit op een persconferentie.

Neymars contract liep nog tot juni, maar dat is nu dus ontbonden. Of hij nu nog ergens anders in actie gaat komen, is onbekend. Braziliaanse media melden dat hij heeft gezinspeeld op een terugkeer bij Santos, de voetbalclub waar hij in Brazilië doorbrak. Ook zou hij gezegd hebben graag nog in actie te komen bij de Braziliaanse topclub Flamengo, maar de voetballer werd recentelijk ook in verband gebracht met clubs in de VS.