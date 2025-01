Denen trekken miljarden extra uit voor defensie Groenland, na dreiging Trump

De Deense regering trekt de komende jaren 14,6 miljard kronen uit (bijna 2 miljard euro) om zijn militaire aanwezigheid op Groenland te verstevigen, zo heeft defensie-minister Lund Poulsen bekendgemaakt. Met het geld moeten drie extra oorlogsschepen gebouwd worden om het semi-autonome eiland bij de Noordpool te beschermen, dat de afgelopen 200 jaar onderdeel uitmaakt van het Deense koninkrijk. Ook wordt er extra geld gestopt in toezicht via drones en satellieten.

Groenland is pakweg vier keer zo groot als Frankrijk, en wordt op dit moment bewaakt door een viertal verouderde patrouilleschepen, een vliegtuig en een twaalftal patrouilleteams op hondensleden.

Trump eist Groenland op

Het eiland staat in de belangstelling doordat de nieuwe Amerikaanse president Trump al voor zijn inauguratie, eerder deze maand, van de Deense regering eiste dat die controle over het gebied aan de Amerikanen over zouden dragen. De Denen weigeren dat.

Afgelopen weekend berichtte de krant FT dat Trump in een 'agressief' telefoongesprek met de Deense premier Frederiksen gedreigd had met importheffingen tegenover de Denen, als ze niet overstag gaan. Trumps zoon Donald Jr. bezocht het eiland begin deze maand, al zei hij zelf dat hij daar als toerist was.

Extra Deense investeringen in strijdkrachten

De VS heeft al een basis op het eiland: de Pituffik-basis in het noordwesten is bedoeld om tijdig ballistische raketten waar te nemen, als die vanuit Europa zouden worden afgevuurd naar de VS - de kortste route loopt over Groenland.

Poulsen kondigde vorige maand al aan extra geld te stoppen in de militaire aanwezigheid op het eiland, al ging het toen nog om "meer dan 10 miljard kronen". Dat bedrag is in de tussentijd dus nog flink omhoog gegaan. De uitgaven maken deel uit van een groter pakket investeringen in de strijdkrachten, na een lange periode van bezuinigingen: de komende tien jaar wordt daar 190 miljard kronen (ruim 25 miljard euro) voor uitgetrokken.