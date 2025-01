Vollering ging gebukt onder angsten tijdens Tour en vertelt over impact menstruatie

Op de fiets besloot Vollering haar gevoel te delen met haar teamgenoot Mischa Bredewold. "Alleen al om uit te spreken dat het niet goed ging, luchtte al op. Mischa probeerde vervolgens niet om het weg te wuiven, maar bleef bij me en benadrukte dat het ok was en dat ik niet alleen was."

Uiteindelijk verloor ze haar gele trui aan de Poolse Kasia Niewiadoma, die de Tour won. Vollering legt uit haar verhaal over die dag te vertellen om mentale strubbelingen bespreekbaar te maken.

Impact menstruatie

Om dezelfde reden vertelde ze over de impact die haar menstruatie had: "Ik werd later die dag ongesteld. Hormonen versterken emoties en in combinatie met de druk die ik al voelde, was het een hoop om mee te dealen. Het was een herinnering aan het feit dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn en dat je op sommige dingen nou eenmaal geen grip hebt."