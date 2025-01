Nieuw-Zeeland versoepelt visumregels om meer toeristen te trekken

Nieuw-Zeeland versoepelt de regels rondom visa in de hoop meer bezoekers te trekken. Het moet vooral makkelijker worden voor mensen uit het buitenland om te werken tijdens een verblijf in Nieuw-Zeeland.

Terwijl verschillende landen kampen met problemen door toeristen en expats, wil Nieuw-Zeeland er juist meer hebben. Met de versoepelde regels mikt de regering op zogenoemde digitale nomaden: mensen die reizen en werken in het buitenland willen combineren.

Bezoekers mogen in Nieuw-Zeeland voortaan negentig dagen op afstand werken voor een buitenlandse werkgever. Volgens de minister van Immigratie zal dat betekenen dat veel toeristen langer kunnen blijven.

Nieuw-Zeeland ziet in deze 'nomadenvisa' een nieuwe markt. Ook in andere landen blijken ze populair, zoals in Japan, Brazilië en Portugal. Werken op afstand groeit al jaren in populariteit, vooral onder jonge mensen die aan hun dagelijkse ritme willen ontsnappen, of aan een bepaald klimaat. In de coronapandemie kende het een definitieve doorbraak.

Overlast

Maar niet overal is de uitwerking alleen maar positief. In Zuid-Afrika werden digitale nomaden met een campagne naar Kaapstad gelokt. Dat leidde tot een tekort aan woningen en een grote stijging van de huurprijzen. Ook in andere landen worden steeds vaker maatregelen genomen tegen overlast van toeristen.

De toeristische sector in Nieuw-Zeeland stortte in tijdens de pandemie en is nog altijd niet terug op het niveau van daarvoor. Het land zit in een economische recessie. De regering hoopt ook dat op afstand werkend personeel op den duur ook de handel met het land een impuls geeft.