Celstraffen voor Schotse kindermisbruikbende, mogelijk levenslang

Zeven leden van een kindermisbruikbende in Schotland zijn door de hoogste rechtbank voor strafzaken veroordeeld tot gevangenisstraffen van minimaal acht tot twintig jaar, met de mogelijkheid tot levenslang.

"Deze rechtbank is eraan gewend om de ergste gevallen van gedrag te behandelen maar dit soort verdorvenheid tegen kinderen heb ik nooit meegemaakt", zei de rechter die de straffen uitsprak. "Extreem misbruik van kinderen als dit, lijkt zelden voor te komen."

Een speciale commissie zal na het uitzitten van de minimale straf beoordelen of de veroordeelden nog een risico voor de samenleving vormen. Zelfs als ze voorwaardelijk vrijkomen, blijven ze onder toezicht staan en kan de commissie ze elk moment opnieuw naar de gevangenis sturen.

Vijf mannen, twee vrouwen

De daders zijn vijf mannen en twee vrouwen tussen de 42 en 51 jaar oud. Ze zijn veroordeeld voor mishandeling en seksueel misbruik van drie jonge kinderen, vier van hen ook voor poging tot moord op het jongste slachtoffer. Enkelen van hen hadden een strafblad, maar niet voor seksueel geweld.

Tussen 2012 en 2019 organiseerden ze "verkrachtingsnachten" en "dans- en seksnachten" in een vervuilde flat die door drugsgebruikers werd bezocht.

Jonger dan 13

De drie slachtoffers waren jonger dan 13 jaar. De twee oudsten, een jongen en een meisje, werden afgeranseld en seksueel misbruikt. Ook moesten ze alcohol en drugs gebruiken.

Het jongste kind, een meisje, werd verkracht. Ook verklaarde ze dat ze in een oven en keukenkast vol spinnen werd opgesloten en gedwongen werd om hondenvoer eten.

Maatschappelijk werk

De drie kwamen in 2017 bij het maatschappelijk werk in beeld, maar pas in 2020 ontstond de verdenking dat ze mishandeld en misbruikt waren. Waar de ouders van de kinderen waren is onduidelijk.