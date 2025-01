Vermoedelijk doelwit reeks explosies Rotterdam zelf opgepakt

De politie heeft een 29-jarige Rotterdammer opgepakt in het onderzoek naar een reeks van vijf explosies op hetzelfde adres in Rotterdam-Noord. Het gaat niet om de dader, maar om het vermoedelijke doelwit van de ontploffingen.

De man is aangehouden omdat tijdens het onderzoek bleek dat hij nog een openstaande celstraf had. Waarvoor die straf is, wil de politie in verband met zijn privacy niet zeggen.

Bij de woning in de Meidoornstraat waren sinds 12 augustus vijf ontploffingen. In oktober 2022 was er ook al eens een explosie bij de buren.

Ambtenaar directie veiligheid

Deze maand maakte burgemeester Schouten bekend dat een Rotterdamse ambtenaar in het huis woont. Het gaat om een medewerker van de directie Veiligheid.

De regionale omroep Rijnmond meldde vervolgens dat zijn zoon mogelijk het doelwit was. Dat zou betekenen dat dat ook degene is die de politie vandaag heeft opgepakt, aldus Rijnmond.

Buren zeiden tegen de regionale omroep dat de zoon betrokken zou zijn bij een criminele ruzie. Eerder werd al bekend dat hij bij de rechter moest verschijnen vanwege een drugsgerelateerde zaak.

Er is nog geen verdachte aangehouden voor het veroorzaken van de explosies. Het onderzoek is nog in volle gang.