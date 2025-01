Rus buigt in eerste ronde WTA-toernooi Linz voor pupil van Groeneveld

Nederlanders in Montpellier

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp treffen elkaar dinsdag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Montpellier. Beide spelers wonnen dit jaar nog niet. Op de Australian Open ging ze onderuit in de eerste ronde. De tussenstand in onderlinge ontmoetingen op de ATP-tour is 1-1.

Behalve in het enkelspel komen Griekspoor en Van de Zandschulp ook uit in het dubbelspel. Van de Zandschulp versloeg aan de zijde van Robin Haase het Franse duo Gasquet/Pouille in de supertiebreak. Griekspoor is een duo met Bart Stevens en moet na zijn enkelpartij direct opnieuw aan de bak.

Ook Jesper de Jong (enkel), Sander Arends (dubbel), Matwe Middelkoop (dubbel) komen in Montpellier in actie.