Weer steekincidenten in Duitsland, verdachte moest worden uitgezet

De Duitse politie heeft een 24-jarige man uit Guinee aangehouden op verdenking van het doden van een man, eerder deze maand. Ook zou hij afgelopen weekend een vrouw hebben neergestoken. Duitse media schrijven dat de verdachte een uitgeprocedeerde asielzoeker is die uitgezet moest worden.

Beide slachtoffers waren huisgenoot van de verdachte. Ze woonden in Beelitz-Heilstätten, zo'n 30 kilometer van Berlijn. De man zou zijn slachtoffers beide keren thuis hebben aangevallen met een mes.

Brand

Het eerste incident was twee weken geleden. Het slachtoffer, een 26-jarige man, werd dood in zijn bed aangetroffen na een brand. Hij bleek al voor de brand te zijn omgebracht door messteken. Duitse media schrijven dat het slachtoffer lid was van de jongerentak van de CDU. Voor die partij was hij als vrijwilliger actief in de verkiezingscampagne.

Afgelopen weekend zou de verdachte een andere huisgenoot hebben neergestoken. De 54-jarige vrouw uit Oekraïne raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval.

De verdachte raakte bij die laatste aanval zelf gewond. Hij werd in eerste instantie naar een psychiatrische kliniek gebracht. Daar werd hij later aangehouden. Over een motief is niets bekend.

Toenemende aantal mesaanvallen

Duitse autoriteiten melden dat de man moest worden uitgezet naar Guinee. De uitzetting zou opgeschort zijn omdat dat land niet wil meewerken. Zijn verblijf werd 'gedoogd', maar dat staat in Duitsland niet gelijk aan een verblijfsvergunning: de plicht om te vertrekken blijft dan.

Vorige week woensdag werden twee mensen gedood bij een mesaanval in de Duitse stad Aschaffenburg, in het noordwesten van de deelstaat Beieren. Onder de slachtoffers was een 2-jarig kind. De 28-jarige verdachte heeft de Afghaanse nationaliteit en is in eerder in aanraking geweest met justitie vanwege geweldsincidenten.

Het toenemende aantal mesaanvallen in Duitsland heeft de politieke discussie over migratie in een stroomversnelling gebracht. In de nasleep van de steekpartij in Solingen in augustus stelde de regering van bondskanselier Scholz, die inmiddels is gevallen, strengere asielmaatregelen in.